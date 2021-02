Kleine Dörfer, große Träume – und unerschütterliche junge Frauen, die den Mut haben, ihre Träume zu leben. „herkules“-Moderator Andreas Gehrke merkt schnell: Ob auf dem Trecker oder in der Backstube – wenn sich motivierte Menschen etwas trauen und Mut beweisen, können sie ihre Träume realisieren, wie etwa Franziska Dörr aus dem nordhessischen Gilsa.

Sie ist Landwirtin aus Leidenschaft und übernimmt den Bauernhof ihrer Eltern, obwohl ihr alle davon abraten. Berufskollegen belächeln sie, die Bank gibt kein Geld. Egal, sie macht es trotzdem. Ihr großes Glück hat auch Rosaria Brighina-Linker auf dem Land gefunden. Als Ärztin in der Stadt, in einer großen Klinik, war sie unglücklich, wollte ihren Kittel schon an den Nagel hängen. Die Lösung: eine Landarztpraxis im nordhessischen Wabern. Die Konditorin Leonie Fuhrmann wagt direkt nach der Ausbildung in der Stadt den Schritt in die Selbstständigkeit. An einem wunderschönen Ort, im Wohngut im mittelhessischen Hachborn, erfüllt sich die 26-Jährige ihren Traum vom eigenen Landcafé, ganz modern und überhaupt nicht verschlafen. Dazu gibt es noch ausgefallene Deko-Artikel. Genuss auf ganzer Linie - dank starker Frauen auf dem Land.

Moderation: Andreas Gehrke

Sendung: hr-fernsehen, "herkules", 07.03.2021, 17:15 UHr