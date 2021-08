Unterwegs in Kelkheim und Bad Soden

Dieter Voss ist unterwegs in zwei sehr unterschiedlichen Städten. Während Bad Soden auf eine lebendige Vergangenheit als Kurstadt zurückblickt, in der schon berühmte Persönlichkeiten wie Leo Tolstoi oder Richard Wagner logierten und in der es eine Fülle alter Kurparks gibt, wird Kelkheim seinem Ruf als "Möbelstadt" bis heute gerecht.