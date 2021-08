Unterwegs in Rotenburg an der Fulda

Dieter Voss ist unterwegs in- und um Rotenburg an der Fulda. Der historische Stadtkern mit seinen prächtigen Fachwerkbauten, Kirchen und Stadtmauern liegt beiderseits der Fulda, und so hat die Stadtgeschichte viel mit dem Wasser zu tun. Zu dieser Geschichte gehört seit drei Generationen auch ein historisches Wasserkraftwerk.