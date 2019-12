Hackfleischbällchen mit Paprika-Mango-Sauce

Rezept aus dem Buch „So kocht Israel“ von Tom Franz.

Frikadellchen

Zutaten:

4 EL Olivenöl

2 geschälte Zwiebeln, fein gehackt

Salz

450 g Rinderhack

2 Eigelbe

2 EL Walnüsse, gehackt

2 EL Semmelbrösel

in Sonnenblumenöl anbraten



Zubereitung:

Zwiebeln in Olivenöl anschwitzen. Dann zu allen anderen Zutaten zugeben, vermengen und salzen. Das Ganze mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen. Portionen formen und in Sonnenblumenöl anbraten.

Sauce

Zutaten:

6 reife Tomaten halbiert

1 gelbe Paprikaschote (entkernen und in große Stücke schneiden)

1 rote Paprikaschote - wie oben

2 reife Mangos - schälen vom Kern befreien, in Stücke schneiden

2 Knoblauchzehen

6 EL Olivenöl

Salz und weißer Pfeffer

Cayennepfeffer

1 Msp. Kreuzkümmel, gemahlen

1/2 TL Paprika, edelsüß

1/2 TL Kurkuma



Zubereitung:

Backofen auf 180 Grad vorheizen und Backblech mit Backpapier auslegen. Gemüse, Mangos, etc. vorher in Schüssel vermengen und würzen. Alles auf das Backblech legen und im Ofen ca. 30 Minuten backen bis alles gar ist.

Anschließend pürieren und abschmecken. Wenn es zu fest ist, etwas heißes Wasser dazugeben.

Dazu isst man Fladenbrot.

