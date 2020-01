Rezept für vier Personen von der Hainmühle in Homberg/Ohm.

Zutaten

Für die Crèpes:



120 g Mehl

200 ml Milch

2 Eier

Prise Salz

10 g Butter, flüssig

etwas Öl zum Ausbacken

sowie 100g Spinat für die Matte





Für die Fischfarce:



200 g Zanderfilet

150 g geräuchertes Forellenfilet

200 ml Sahne

Salz, weißer Pfeffer

Ouzo (Pastis etc.) nach Geschmack

200 g geräuchertes Forellenfilet als Einlage



Zubereitung

Die Crèpes:



Aus den Zutaten hauchdünne Crêpes herstellen und auskühlen lassen. Für die Spinatmatte den Spinat blanchieren und pürieren, anschließen die Crèpes damit dünn bestreichen und aufrollen. In Klarsichtfolie einwickeln und einfrieren.





Die Fischfarce:



Aus den Zutaten im Küchenmixer eine Farce herstellen und durch ein Sieb streichen: Die gefrorenen Crêpesrollen in hauchdünne Scheiben schneiden und eine geeignete gebutterte Form (z.B. Tasse) damit gleichmäßig auslegen. Zur Hälfte mit der Fischfarce füllen und ein Stück Forelle als Einlage einlegen. Danach mit Farce weiter auffüllen und glatt streichen.



In einem Ofen abgedeckt im Wasserbad ca. 15 min. garen. Danach vorsichtig mit einem Messer die Ränder lösen und auf einen Teller stürzen. Das Ganze auf einer Apfel-Meerrettichsoße aufsetzten.

