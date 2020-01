Rezept für 10 Personen von der Hainmühle in Homberg/Ohm.

Zutaten

800 g Äpfel, geschält und gewürfelt

150 g Zucker

1 TL Zimt

100 ml Apfelsaft

7 Blatt Gelatine

400 g Frischkäse

100 g Zucker

1 Prise Vanillezucker

400 ml Sahne

ca. 20 Stück Spekulatius

50g geschmolzene Butter

Zubereitung

Äpfel, Zucker, Zimt und Apfelsaft zusammen aufkochen bis die Äpfel weich sind. 3 Blatt Gelatine einweichen und in der heißen Apfelmasse auflösen und auskühlen lassen.

Frischkäse und Zucker aufschlagen. Vanillezucker dazu, die restlichen 4 Blatt Gelatine einweichen, auflösen und zur Frischkäsecreme geben. Sahne steif schlagen und unter die Käsecreme heben. Kalt stellen.

Spekulatius grob reiben und geschmolzene Butter unterrühren.



Anrichten: Zuerst Spekulatiusmasse in Gläser verteilen, dann die Apfelmasse darauf geben, die Käsecreme in einem Spritzbeutel mit großer Sterntülle füllen und große Rosetten auf die Apfelmasse spritzen. Mit Spekulatiussplittern dekorieren.

Sendung: hr-fernsehen, "Hessen à la carte", 18.01.2020, 16:45