Ein Rezept aus dem Restaurant Kellerkopf in Wiesbaden

Zutaten:

300g Baby Spinat

100g Salatkräutermischung

50g Schafskäse

2 gelbe Pfirsiche

200ml Maracujasaft

30g Zucker (zum karamellisieren)

40g Haselnüsse

40g Walnüsse

50ml Läuterzucker

50g Pommerysenf

125ml Holunderblütensirup

65ml Balsamicoessig, hell

150ml Olivenöl

100ml Pflanzenöl

10g Eigelb

Zubereitung:

Nehmen Sie zuerst die Pfirsiche und halbieren Sie diese, entkernen, vierteln und achteln. Geben Sie den Zucker (30g) in einen Topf und lassen Sie diesen bei niedriger Temperatur karamellisieren, dann mit Maracujasaft ablöschen. Erhitzen Sie den Maracujasaft nun so lange bis sich der karamellisierte Zucker am Boden komplett gelöst hat. Geben Sie nun den Saft zusammen mit den Pfirsichachteln in ein Blech und decken dieses mit einem Deckel ab. Geben Sie das Blech bei ca. 150°C für ca. 20-25 min. in den Ofen (die Garzeit verändert sich je nach Reifegrad der Pfirsiche).

Während die Pfirsiche schmoren, bereiten wir das Dressing zu. Dazu geben wir in einen hohen Messbecher den Pommery-Senf, Holunderblütensirup, Balsamicoessig und das Eigelb. Nehmen sie nun einen Mixstab und pürieren die Zutaten gut durch, geben Sie nun unter dauerhaften Mixen ganz langsam das Öl hinzu. Es ist sehr wichtig das Öl langsam zuzugeben, damit alle Zutaten miteinander emulgieren. Sobald der geschmorte Pfirsich fertig ist, nehmen wir ihn aus dem Ofen, decken ihn ab und lassen ihn auskühlen.

Jetzt werden wir die Nüsse karamellisieren, dazu geben wir gleiche Teile Zucker wie Wasser in einen Topf (80ml Wasser und 80g Zucker), diese erhitzen wir jetzt bis sich der Zucker gelöst hat. Nun gießen wir den erhaltenen Läuterzucker in ein Blech und geben unsere Hasel- und Walnüsse hinzu. Wichtig ist, dass die Nüsse alle mit dem Läuterzucker benetzt sind. Das Blech mit den Nüssen geben wir nun bei 140°C in den Backofen - für 10 min. Nach den 10 min. wenden wir mit einem Löffel die Nüsse und wiederholen diesen Vorgang 3-4 mal. Die Nüsse sind fertig, wenn sich keine Flüssigkeit mehr im Blech befindet und die Nüsse somit karamellisiert sind.

Wir haben alle Komponenten soweit zubereitet und richten nun an. Dazu nehmen wir zunächst den Babyspinat und die Salatkräutermischung, verteilen diese auf 4 Teller und geben hier das Dressing über den Salat. Jetzt den Schafskäse mit den Händen etwas zerkleinern und über dem Salat verteilen. Die geschmorten Pfirsichstücke darauf geben und zum Schluss die karamellisierten Nüsse verteilen.



Sendung: hr-fernsehen, "hessen à la carte", 26.10.2019, 16:45 Uhr