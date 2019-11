Ein Rezept von Klaus Sänger aus "Sänger's Restaurant" in Bad Homburg.

Zutaten

3 Brezeln oder Laugenstangen

ca. 80 ml Milch

Petersilie

Salz, Pfeffer

Muskat

20 g Butter

30 g

Dörrfleisch

20 g Zwiebeln

20 g Butter

Zubereitung:

Laugenstangen in Scheiben schneiden. Milch mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und erwärmen. Die warme Milch über die Brezel/Laugenstangen-Scheiben gießen. Gehackte Petersilie und Eier dazugeben und untermischen. Dörrfleisch würfeln und in Butter anbraten, gehackte Zwiebeln darin anbraten und alles zur Laugenmischung geben und den Teig gut mischen. Kleine Brezelknödel rollen und in siedendem Wasser gar ziehen lassen.



Sendung: hr-fernsehen, "hessen à la carte", 16.11.2019, 16:45 Uhr