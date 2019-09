Dieses Rezept kommt von Anton de Bruyn, Emma Metzler, Frankfurt.

Zutaten (für 4 Personen):

1000 g Schweinekotelett am Knochen, nicht portioniert

100 g Schweineschmalz

1 Zweig Salbei

2 Zehen Knoblauch

4 Romana Salatherzen

40 g Butter

250 g Stachelbeeren

100 ml Weißweinessig

50 ml Kristallzucker

Salz und weißer Pfeffer

100 ml Bratenjus

Zubereitung:

Wenn das Kotelett noch mit der Schwarte geliefert wurde, diese vorsichtig komplett mit einem flexiblen Messer entfernen, ohne dabei zu viel Fett vom Kotelett zu verlieren.

Das Schweineschmalz auf der Heizung temperieren bis pomadig, danach wird das Kotelett mit einem Pinsel an den Fleischseiten mit dem Schmalz bestrichen. Das Kotelett ca. 10 Minuten kaltstellen und den Prozess mit dem Bestreichen wiederholen. Danach das Kotelett im Kühlschrank für mindestens 24 Stunden ruhen lassen – am besten 48 Stunden.

Weißweinessig, 200ml Wasser, den Zucker und 10g Salz zusammen aufkochen, erkalten lassen und die Stachelbeeren in dem Sud über Nacht kühl stellen.

Die Koteletts nun in 4 schöne Stücke schneiden, ggf. mit einem Beil den Knochen trennen. Auf der Fettseite in einer kalten und trockenen Pfanne braten – dabei drehen bis die komplette Fettseite goldbraun ist.

Dass austretende Fett aus der Pfanne gießen. Nun die Koteletts von jeder Seite ca. 30 Sekunden in der Pfanne mit wenig Fett anbraten und Farbe geben, jetzt auch salzen. Die Koteletts auf einem Gitter 5min im vorgeheizten Ofen bei 180° braten.

In der Zeit die Salatherzen halbieren und auf der Schnittseite in einer heißen Pfanne mit etwas Sonnenblumenöl und einer Zehe Knoblauch anbraten, salzen und pfeffern.

Nach ca. 1 Minute Bratzeit die Herzen wenden, 20g Butter und einen Schluck Wasser hinzugeben und mit Deckel ca. 2 Minuten weiter dünsten. Bratenjus erhitzen und Stachelbeeren halbieren. Die Koteletts aus dem Ofen holen und an einem warmen Ort 2 Minuten rasten lassen, in der Zeit eine Pfanne erhitzen. Die Koteletts nun in der heißen Pfanne mit der Butter, dem Salbei und einer Knoblauchzehe nachbraten.

Kotelett, 2 Salatherzen, Bratenjus und Stachelbeeren nach den persönlichen Ästhetikvorstellungen auf einem Teller anrichten.



