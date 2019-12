Ein Rezept von Benjamin und Dieter Kehl, Landhaus Kehl, Lahrbach.

Zutaten:

100 g Suppengemüse

½ Apfel

300 ml Sahne

200 ml Brühe

150 g Maronen

50 ml Weißwein

Zucker

Öl

Zitrone

Trüffelpaste

Zubereitung:

Suppengemüse und Äpfel waschen und gewürfelt mit den Maronen im Kessel anschwitzen. Leicht zuckern, karamellisieren und mit Weißwein ablöschen. Mit Brühe und Sahne auffüllen und weichkochen. Pürieren, eventuell mit Brühe verdünnen und abschmecken. Mit etwas Butter und Trüffelpaste aufmixen und anrichten.

Zutaten Croutons:

1 Scheibe Toast

30 g Öl

30 g Butter

Salz

Öl in Pfanne geben. Toast in Würfel schneiden. Würfel in Pfanne schwenken. Butter dazu, salzen und leicht goldgelb rösten.

Zutaten Milchschaum:

100 ml Milch

100 ml Sahne

Salz, Pfeffer

Zitrone

Alles zusammen in einen Messbecher geben, verrühren und abschmecken. In eine Espumaflasche geben und kaltstellen. Vor dem Gebrauch gut schütteln.





Sendung: hr-fernsehen, "hessen à la carte", 07.12.2019, 16:45 Uhr