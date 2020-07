Ein Rezept von Carmen Schwartz, Restaurant Balzer in Marburg-Schröck.

Zutaten:

400g Kartoffeln, möglichst mehligkochend (alles andere geht aber auch)

1 Stange Lauch

1 große Karotte

120g Speck Petersilie

Muskatnuss, Salz, Pfeffer

2 l Brühe

100ml Sahne

50g Butte

Zubereitung:

Die Kartoffeln und die Karotte schälen und in grobe Würfel schneiden. Den Lauch in feine Streifen schneiden und waschen; den Speck fein würfeln. Den Lauch und den Speck in Butter in einem Topf dünsten, die Kartoffel- und Karottenwürfel dazugeben, kurz mitdünsten und dann mit der würzigen Brühe aufgießen. Ca. 15 min garkochen, dann mit einem Kartoffelstampfer zu Mus stampfen. Mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer abschmecken, zum Schluss die Sahne und die gehackte Petersilie zugeben.



Sendung: hr-fernsehen, "Hessen à la carte", 18.07.2020 16:45 Uhr