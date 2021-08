Im Landgasthaus Blücher am Rhein gibt es eine ganz besondere regionale Spezialität: Mufflonrücken. Dieser schmeckt am besten mit Schupfnudeln und Preißelbeerkompott. Ein Rezept für vier Personen von Marcus Fetz, Landgasthaus Blücher in Dörscheid.

Zutaten:

ca. 1,8 kg Mufflonrücken mit Knochen

Salz und Pfeffer

Öl zum Anbraten

50 g frische Butter

Zubereitung:

Den Rücken vom Knochen lösen und parieren, d.h. von Sehnen befreien und die Silberhaut abziehen. Mit Salz und Pfeffer von allen Seiten würzen. Öl in der Pfanne erhitzen und das Fleisch am Stück kurz von allen Seiten anbraten. Im vorgeheizten Backofen bei 90 °C ca. 8 bis 10 Minuten ziehen lassen. Herausnehmen, die Butter in einer Pfanne aufschäumen und das Fleisch kurz darin schwenken. Danach das Fleisch in Tranchen schneiden und auf dem Teller legen.

