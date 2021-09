Ein Rezept von Karsten Kleinschmidt, „Gasthaus Ziegelhütte“, Weilrod, für vier Personen

Zutaten:

50g Butter

1200g geräucherter Aal

3 Zitronen, filetiert

pürierter Knoblauch

für den Kartoffelstampf:

1 kg geschälte Kartoffeln

100g Sahne

100g Butter

Salz, Pfeffer, Muskat, Kräuter nach Belieben

für das Rieslingkraut:

50g Butter

200g fein geschnittene Zwiebeln

800g Spitzkohl in sehr feine Streifen gehobelt/geschnitten, alternativ Weißkohl

ca. 0,1-0,2l Rheingauer Riesling trocken

ca. 0,1-0,2l Sahne

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Den Räucheraal in ca. 1cm dicke Scheiben schneiden. Butter in der Pfanne zerlassen, den Räucheraal zugeben. Den pürierten Knoblauch hinzugeben und alles leicht anbraten. Die Zitrone gut und sauber schälen und in Filets schneiden. Zum Schluss die Zitronenfilets in die Pfanne zum Aal geben und das Gericht mit wenig Salz abschmecken.

Angerichtet wird in einem tiefen Teller zuerst der Kartoffelstampf. Dann kommt das Rieslingkraut an die Seite und zum Schluss der Aal aus der Pfanne obenauf. Mit frischen Kräutern garnieren.

Dazu schmeckt ein Riesling aus dem Rheingau.

für den Kartoffelstampf:

Die Kartoffeln waschen, schälen und kleinschneiden. Kartoffeln im Salzwasser gar kochen, die Sahne erhitzen. Gekochte noch heiße Kartoffeln hinzugeben, mit der Butter und den Gewürzen etwas würzen und nun mit dem Kartoffelstampfer die Kartoffeln etwas kleindrücken und abschmecken.

für das Rieslingkraut:

Butter und Zwiebeln in einem Topf leicht anschwitzen. Das feingehobelte Kraut hinzugeben und salzen. Den Topf mit einem Deckel gut verschließen, die Flüssigkeit kurz ziehen lassen. Dann den Deckel entfernen und die entstandene Flüssigkeit verdampfen lassen, nun mit einem Schluck Riesling ablöschen und wieder reduziere lassen. Jetzt mit der Sahne und dem Riesling abwechselnd aufgießen. Unter ständigem Rühren das Kraut weichkochen und abschmecken



