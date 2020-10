Ein Rezept von Michi Kitz, Michis Schokoatelier, Frankfurt.

Zutaten:

200 g Pistazien

400 g Marzipan

75 g Puderzucker

ca. 30 g Geheimzutat (Rosenwasser)

ca. 175 g Mandelnugat

ca. 175 g Haselnussnugat

ca. 190 g Schokolade

Zubereitung:

Die Pistazien fein mahlen, mit Marzipan verkneten und den Puderzucker dazugeben – alles nochmals gut verkneten. Anschließend die Geheimzutat beigeben.

Wieder alles gut verkneten und portionsweise aufteilen, schön rund rollen und mit einem Schaschlikspieß aufspießen. Mindestens 24 Stunden ruhen lassen, dann in Mandelnugat eintauchen. Sobald das Nougat getrocknet ist, in Haselnussnougat tunken. Wenn dies wiederum getrocknet ist, in Schokolade tauchen. Ist auch die Schokolade getrocknet, den Spies entfernen und das Loch mit Schokolade verschließen.



Sendung: hr-fernsehen, "hessen à la carte", 17.10.2020, 16:45 Uhr