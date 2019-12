Ein Rezept von Andreas Vogel, Konditorei Vogel, Braunfels.

Zutaten heller Teig:

220 g Puderzucker

6 g Salz

1 Vanillemark

450 g Butter, kalt

750 g Mehl T405

Zutaten dunkler Teig:

400 g Teig

45 g Kakopulver

circa 3 g Tonkabohne

5 g Backpulver

etwas Milch

Zubereitung:

Puderzucker, Salz, Vanillemark und kalte Butter glatt kneten und mit dem Mehl zu einem glatten hellen Teig verarbeiten. Von diesem Teig 400 g nehmen und dazu Kakaopulver, Tonkabohne, Backpulver und etwas Milch geben.

In Stangen/Platten vorbereiten und in circa 6 bis 8 mm dicke Scheiben schneiden. Im Ofen auf 175°C etwa 18 Minuten backen. Dieses Gebäck ist sehr gut in Dosen zu lagern.



