Ein Rezept von Benjamin und Dieter Kehl, Landhaus Kehl, Lahrbach.

Zutaten Schmandmousse:

200 g Schmand

150 g Joghurt

20 ml Calvados

110 g Zucker

4 Blatt Gelatine

1 Vanilleschote

350 g geschlagene Sahne

etwas gemahlene Zimtblüte

Abrieb und Saft von je ½ Zitrone und Orange

Zubereitung:

Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Schmand, Joghurt und Zucker mit Saft und Abrieb der Zitrone und Orange verrühren. Calvados erwärmen, die Vanille hinzugeben, anschließend die Gelatine darin auflösen, angleichen und danach unter die Schmandmasse rühren. Etwas auskühlen lassen und anschließend die geschlagene Sahne unterrühren. Abfüllen.

Zutaten Haselnuss-Crunch:

150 g Mehl

100 g Zucker

100 g Butter

80 g Haselnussgries

Zubereitung:

Zu Streuseln verarbeiten und bei circa 180°C Heißluft goldbraun backen.

Zutaten Apfelgrütze:

150 g Apfelmark

20 g Kartoffelmehl

20 ml Calvados

30 g Zucker

200 g Äpfel

Zubereitung:

Zucker in einem Topf leicht karamellisieren. Gewürfelte Äpfel zugeben. Mit Calvados ablöschen, reduzieren und mit Apfelmark auffüllen. Mit Hilfe der Stärke die Flüssigkeit abbinden.

Zutaten Apfelschaum:

50 g Apfelmark

20 g Holunderblütensirup

20 ml Calvados

50 ml Apfelsaft trüb

20 ml Apfelpaste grün

1 Blatt Gelatine

Zubereitung:

Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Mark, Saft, Sirup und Paste zusammen in einen Messbecher geben, verrühren und abschmecken. Calvados erwärmen; anschließend die Gelatine darin auflösen und mit der Masse verrühren. In eine Espumaflasche geben und kaltstellen. Vor dem Gebrauch gut schütteln.



Sendung: hr-fernsehen, "hessen à la carte", 07.12.2019, 16:45 Uhr