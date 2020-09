Ein Rezept von Björn Leist, "Rhöner Botschaft" in Dermbach.

Zutaten:

1 l Küchensahne

3 Eier

4 Eigelb

150 g Zucker

1 Vanillestange

Zubereitung:

Sahne mit Vanille aufkochen lassen, Eigelb und Zucker in eine Schüssel geben und gut vermengen. Sahne schluckweise unter die Masse rühren. In hitzebeständigen Schälchen oder Gläschen abfüllen und bei ca. 95°C in den Ofen schieben und eine Stunde pochieren. Toppings nach Lust und Laune.



Sendung: hr-fernsehen, "hessen à la carte", 05.09.2020, 16:45 Uhr