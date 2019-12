Ein absoluter Klassiker der nahöstlichen Küche, an dem man in Israel nicht vorbeikommt. Herrlich frisch und fruchtig scharf.

Zutaten

2 rote Paprika

Tomaten (6 Stück)

2 Zwiebeln

5 Knoblauchzehen

Chilipulver

Salz, Pfeffer, Paprikapulver edelsüß

Kreuzkümmel gem.

Tomatenmark

1 kleine Dose geschälte und gewürfelte Tomaten

Olivenöl

4 Eier

Zatar (orientalische Gewürzmischung)

Zubereitung

Zwiebel und Knoblauch schälen und hacken. Paprika und Tomaten waschen und in Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch in einer Pfanne in Olivenöl anschwitzen. Paprika und Tomaten hinzugeben, sowie Dosentomaten und Tomatenmark. Mit Paprikapulver, Chilipulver, Salz und Pfeffer würzen. Ca. 30 Minuten einköcheln lassen. Es soll ein dickliches Püree sein. Mit einem Löffel 4 Mulden in die Tomatenmasse formen. In jede Mulde ein Ei schlagen. Deckel auf die Pfanne setzen und Eier 6-8 Minuten stocken lassen, so dass das Eiweiß geronnen ist aber das Eigelb noch flüssig ist. Mit Zatar bestreuen.

Dazu isst man Fladenbrot.

Sendung: hr-fernsehen, "hessen à la carte", 28.12.2019, 16:45 Uhr