"Pudding - ja, aber die Haut darauf ist nicht so das meine", sagt Susanne Nett, die mit Vincent Klink zusammen Süßes macht: Selbst gemachter Vanillepudding – natürlich ohne Haut – und dazu Rote Grütze ist das Rezept, das sie von zu Hause mitgebracht hat. D

as Zuhause der Rezeptsucherin ist Gimmeldingen in Rheinland-Pfalz. Vincent Klink will Schaumpfannkuchen mit Orangen gefüllt zubereiten. Ob das eine typisch Pfalz, das andere typisch schwäbisch ist - das wird vermutlich beim Genuss am Ende kaum mehr die Frage sein.

Sendung: hr-fernsehen, "echt gut! Klink & Nett", 31.08.2021, 10:05 Uhr