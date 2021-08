Er stammt aus einer sehr großen Familie und gehört, botanisch gesehen, zu den Beeren. Jetzt im Herbst zeigt der Kürbis, was er kann. Für die Pfälzerin Susanne Nett gehört die "Kürbissuppe mit karamellisiertem Ingwer und Zimt" zu den absoluten Favoriten in der kalten Jahreszeit. Heute präsentiert sie ihre samtige Suppe mit der raffinierten Note. "Echt gut!" wird auch das "Gefüllte Hühnchen mit Kartoffelkruste". Eine deftig-würzige Köstlichkeit aus dem Backofen. Die ungewöhnliche Kombination aus Sauerkraut und zartem Hühnchenfleisch hat sich Meisterkoch Vincent Klink aus Baden-Württemberg ausgedacht, eine echte Rezeptneuheit. Vincent Klink ist Genießer, erfahren, weit gereist, bekennender Schwabe, ist neugierig und mutig genug zusammen mit einer Frau, die die Pfälzer Küche als Rezeptsucherin kennen- und liebengelernt hat, alte Rezepte mit neuen Ideen zu versehen. Lernen von gestern und Neues kreieren mit Wissen von heute. Im Laufe der Zeit werden so auch bekannte Gerichte, die Klassiker, entstaubt, variiert und vielleicht entstehen sogar neue daraus. Hauptsache es schmeckt - da darf die Zusammenstellung der Zutaten durchaus auch mal ungewöhnlich anmuten.