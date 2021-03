Immer mehr Menschen besinnen sich auf das, was an Nahrungsmitteln in ihrer Region wächst. Die Reihe "Genuss mit Zukunft" stellt genau solche Menschen vor - und ihre Produkte. Auch im Saarland werden alte Kulturpflanzen neu entdeckt - wie Linsen, die für die Generation der Großeltern ein häufiger Bestandteil im Speiseplan waren. Ziegenkäse wird vom nachhaltig bewirtschafteten Birkenhof produziert. Wolfgang Maffert sieht sich als Botschafter einer Pflanze, die in Vergessenheit geraten ist, die aber gerade ein kleines Comeback erlebt - die Mispel. Er verarbeitet sie zu Schnaps und Likör.