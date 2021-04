Seit über 20 Jahren verwöhnt der Katalane Angel Barbera die Gäste in der Heidelberger "Bodega Don Jamón" mit Tapas und spanischen Spezialitäten. Auch Ana de la Rubia lebt davon, das kulinarische Spanien nach Deutschland zu bringen. In ihrem Unternehmen "spanisch genießen" in Gerlingen bei Stuttgart vermittelt ihren Kursteilnehmern, wie einfach es ist, leckere Tapas zuzubereiten. Irakli Rukhadze ist gebürtiger Georgier und Besitzer des Restaurants Tbilissi in Saarbrücken. Zu den Spezialitäten zählen pikant gewürzter Schaschlik, ein Hähncheneintopf mit Tomaten-Zwiebelsoße oder Hammeleintopf mit Auberginen.