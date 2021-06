Tarik Rose, Spitzenkoch von der Elbe, geht auf kulinarische Rundreise durch den schönen Norden. Quer durchs Land besucht er Züchter, Bauern und Lebensmittelproduzenten, die mit ganzem Herzen in ihrer Arbeit aufgehen. Diesmal muss Tarik Rose nicht weit reisen. Er bleibt in Hamburg und startet den verregneten Sommertag auf dem Isemarkt.

Es ist ein lang gehegter Traum von ihm, auf dem Isemarkt nicht nur die besten und frischesten Sachen einzukaufen, sondern auch gleich an Ort und Stelle zuzubereiten. Im Schutz unter der Brücke des Isemarktes zaubert er einen blitzschnellen Salsiccia-Salat mit vielen frischen Zutaten vom Markt.

Als der Himmel endlich aufreißt, geht die Entdeckungsreise weiter. Mitten im Großstadtdschungel, im Stadtteil Hamm, gibt es einen herrlichen Obst- und Gemüsegarten, der allen Bürgern offensteht. Große und kleine, junge und alte Stadtmenschen dürfen hier mit den Händen in der Erde wühlen und ihren grünen Daumen beweisen. Tarik Rose erntet in der grünen Oase ein paar Köstlichkeiten fürs Abendessen: Kartoffeln und Rote Bete direkt aus der Erde sind so frisch, dass die Bezeichnung "Beilage" eine glatte Beleidigung wäre. Kombiniert mit dem zarten Rinderfilet vom Grill wird alles dank Tarik Roses Kochkünsten ganz schnell zum perfekten Gericht für die Gartenfreunde aus der Stadt.



Moderation: Tarik Rose

Sendung: hr-fernsehen, "Iss besser! – Tariks wilde Küche", 29.06.2021, 10:00 Uhr