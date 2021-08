Wir begleiten Forellenzüchter Kevin Pomerenke durch seinen Arbeitstag an den Teichen im mittelhessischen Laubach, dem Räucherofen und dem Hofladen, wo die besten Forellenbrötchen weit und breit angeboten werden. In der Küche seines Hofes in Wetterfeld bereitet Kevin für uns leckere Fischgerichte zu, von traditionell bis japanisch.

"Ich will Forellenzüchter werden!": Das stand für Kevin Pommerenke schon im Alter von 13 Jahren fest, als er einen Forellenhof im Fernsehen sah. Heute leitet der junge Papa drei Fischzuchtbetriebe. Um die Teiche im mittelhessischen Laubach steht Schilf – naturnahes Züchten im Einklang mit der Natur ist Kevins Devise.

Sendung: hr-fernsehen, "Kochstories – Der Traum vom Fisch", 13.09.2021, 19:00 Uhr