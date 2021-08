Kochstories: Die französische Lebenskultur in Usingen

Französische Lebensphilosophie als Gegenentwurf zum strebsamen deutschen Lebensalltag. Getreu dem Motto: wenn der Wein geöffnet ist, muss er auch getrunken werden. Yves Krummel hat sich mit seinem Restaurant Bembel und Gretel in Usingen genau diesen Traum verwirklicht und erzählt in Kochstories vom nicht immer einfachen Weg. Natürlich darf der Blick in den französischen Kochtopf nicht fehlen.