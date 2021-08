„Wenn Du die Wahl gewinnst, braue ich Dir Dein eigenes Bier“ verspricht Maximilian Bannenberg seiner Mutter und so kommt es. Sie wird Bürgermeisterin von Glashütten im Taunus, er braute ein erstes eigenes Craft-Bier. Und da alle das Bier lieben, gründet er seine eigene Braumanufaktur. Doch damit geht das Abenteuer erst richtig los. Kochstories zeigt, wie traditionelles Brauhandwerk in einer alten Schlachtküche am Waldrand funktioniert und was man mit Bier so alles kochen kann.