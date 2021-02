Seit 50 Jahren werden im Alten Haferkasten in Neu-Isenburg die Gäste verwöhnt – mit bester italienischer Küche und freundlicher Bedienung. Was essen die vielen Stammgäste am liebsten? Zwei Väter und zwei Söhne – alle Koch mit Leib und Seele – verraten Lieblingsrezepte aus fünf Jahrzehnten.