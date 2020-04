Hier gibt es den kompletten Songtext von Andy Osts Lied zur Sendung "Hessen At Home"

Ein bunter Regenbogen strahlt von unseren Fenstern

mit dem besten Freund aus Kindertagen grad' auf Skype gelacht

ganz Hessen ahnt schon, wenn das hier vorbei ist

wird erst die Nachbarin umarmt und dann die Nacht zum Tag gemacht

Wir nehmen Anlauf für eine neue Zeit wir fangen langsam an uns zu erinnern

an das "Dankbar sein", die Freundschaft, und unsere Menschlichkeit

'ne besondere Energie in den Wohnzimmern

Hessen at Home

Nur gemeinsam meistern wir auch schwere Stunden

Hessen at Home

wenn Hand in Hand nicht geht, wird Herz mit Herz verbunden

Hessen at Home

an alle die den Laden grad am Laufen halten: "Hey, wir feiern Euch! Wir

feiern Euch ..."

Hessen at Home

Bin grad' für Oma einkaufen gewesen

mit den Kindern für die Schule lernen, Arbeit von zu Hause

Grade noch schien vieles selbstverständlich und plötzlich lädt die Welt zur großen Pause

wir nehmen Anlauf für eine neue Zeit

das Ego ab und an zu überwinden

mit Solidarität mit Empathie und Dankbarkeit

Zusammenhalt für uns neu zu erfinden

Hessen at Home

Nur gemeinsam meistern wir auch schwere Stunden

Hessen at Home

wenn Hand in Hand nicht geht wird Herz mit Herz verbunden

Hessen at Home

an alle die den Laden grad am Laufen halten: "Hey, wir feiern Euch! Wir

feiern Euch ..."

Hessen at Home

Wir danken allen, die in Schichten

grad' da draußen für uns da sind

bleibt gesund, gebt auf euch Acht

und wenn wir uns wieder nah sind

wird die Welt wie wir sie kannten

wohl nie mehr dieselbe sein

doch ob besser oder schlechter, das entscheiden wir allein

Hessen at Home

Nur gemeinsam meistern wir auch schwere Stunden

Hessen at Home

wenn Hand in Hand nicht geht, wird Herz mit Herz verbunden

Hessen at Home

an alle die den Laden grad am Laufen halten: "Hey, wir feiern Euch! Wir

feiern Euch ..."

Hessen at Home

La la la la la la la la la la

Hessen at Home

La la la la la la la la la la

Hessen at Home

La la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la

Weitere Informationen Song: Hessen At Home

Melodie und Textdichter: Andy Ost (Alle Rechte beim Urheber) Ende der weiteren Informationen



Moderation: Tobias Kämmerer

Sendung: hr-fernsehen, "hessen@home", 03.04.2020, 18:25 Uhr