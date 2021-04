Christine Neubauer, Guido Cantz, Kim Fisher und Olivia Jones stellen sich kuriosen Fragen bei "Hirschhausens Quiz des Menschen" mit Deutschlands bekanntestem Arzt Dr. Eckart von Hirschhausen: Wie funktioniert Verliebtsein? Was verrät der Körper, wenn man Schmetterlinge im Bauch hat? Und wird das Sexleben beeinflusst, wenn beide Partner bei der Haushaltsführung aktiv sind? Außerdem bei "Hirschhausen Unterwegs": Sing Dich glücklich! Wie ein Berliner Straßenchor gestrandeten Menschen wieder eine Stimme gibt. Eckart von Hirschhausen trifft vor Ort den Chorleiter und darf mitsingen. Über Wasser existieren viele Mythen: Ist Mineralwasser aus Flaschen tatsächlich besser als Leitungswasser? Und was bringt "Energetisieren" wirklich? Einer der Showgäste ist Prof. Jürgen Schäfer, der "deutsche Dr. House". Er macht Zuschauer und Prominente zu ärztlichen Detektiven. Wer entschlüsselt dabei die rätselhaften Symptome der Patienten am besten?