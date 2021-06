Mit tollen Gästen wie Entertainer Jürgen von der Lippe, „Fernsehgarten“-Gastgeberin Andrea Kiewel, Schauspieler Jürgen Vogel und Moderatorin Katrin Bauerfeind. Dr. Eckart von Hirschhausen hat selbst über zehn Kilo abgenommen. Er verrät, wie das geht, und warum die „Hirschhausen-Diät“ keine Diät ist, sondern eine Lebensweise. Im Gespräch mit Gesundheitspsychologin Prof. Jutta Mata gibt er spannende Tipps für den Alltag in unserer verlockenden kalorienreichen Umgebung. Kiffen auf Rezept? Zum medizinischen Nutzen von Cannabis existieren etliche Mythen und Vorurteile, aber was davon stimmt tatsächlich? Hirschhausen lichtet den Dunst. Außerdem geht es um die Themen: Schweiß, Gruppenverhalten und andere Fakten rund um den Menschen – zum Lachen, Staunen und Weitererzählen. Unterwegs in Berlin trifft Dr. Eckart von Hirschhausen den Mann, der als erster in Deutschland trotz seiner Querschnittslähmung wieder laufen kann – was wie ein Wunder klingt, ist möglich durch ein sogenanntes „Exoskelett“. Deutschlands berühmtester Arzt hat es selbst ausprobiert und berichtet: „Wenn die eigenen Beine durch einen Computer gesteuert werden, fühlt sich das erst einmal verrückt an. Aber wenn damit Menschen aus dem Rollstuhl wieder aufrecht stehen und gehen können, ist das ein sensationeller Fortschritt, den wir im Studio feiern wollen.