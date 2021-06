Diesmal geht es um falsche Erinnerungen, das Leben im falschen Körper – und um Gluten. Ist das nur ein Lifestyle-Trend oder sind wir wirklich empfindlicher geworden, wenn es um Ernährung geht? Überall hört man von Unverträglichkeiten gegen Laktose oder Getreide und kaum einer kennt den Unterschied zwischen einer Allergie und einer Unverträglichkeit. Nach dieser Sendung wissen alle Bescheid und können auf der nächsten Party mehr Toleranz für die Laktose-Intoleranten aufbringen. Ein weiteres spannendes Thema: Falsche Erinnerungen. Wieso sind wir manchmal felsenfest von etwas überzeugt, was wir so nie erlebt haben? Und wann kann man seinem Gedächtnis trauen? Als ganz besonderen Gast begrüßt Eckart von Hirschhausen in der Sendung: Balian Buschbaum. Ein Mann, der nie ein Mann war. Als weibliche Athletin und Stabhochspringerin wurde Balian berühmt, ehe er seine Anatomie seinem empfundenen Geschlecht anpassen ließ. Eckart v. Hirschhhausen: „Ich bin fasziniert, wie Balian uns persönliche Einblicke in das Erleben und Fühlen von transsexuellen Menschen gibt. Solche Momente sind wichtig, um Verständnis dafür aufzubauen, wie unterschiedlich Menschen sind.“