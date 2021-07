In dieser Ausgabe der erfolgreichen Quizshow begrüßt Dr. Eckart von Hirschhausen: Skilauf-Weltcupsieger Christian Neureuther und Tanz-Jurorin Motsi Mabuse. Im gegnerischen Team: Tagesschausprecherin Linda Zervakis und TV-Moderator Wayne Carpendale. Wer kennt sich besser aus mit dem Menschen in all seinen Facetten? Zum Beispiel beim Thema „Abnehmen“. Ist das womöglich leichter als gedacht? „Jeder hat doch schon mal versucht, eine Scheibe Gurke auf drei Mahlzeiten zu verteilen. Und nachts am Kühlschrank schlug das Jo-Jo zu. Das geht viel entspannter“, weiß Eckart von Hirschhausen. Deutschlands berühmtester Arzt, der selbst mehr als zehn Kilo abgenommen hat, verrät in der Sendung, wie das gelingen kann. Darf man wirklich essen, was einem schmeckt – ohne Pülverchen und Selbstkasteiung? Ein weiteres Thema, an dem sich die Kandidaten die Zähne ausbeißen können: Zähne! Wir brauchen sie nicht nur zum Kauen, Sprechen oder Lachen – unsere Beißerchen haben noch viel mehr drauf! Außerdem geht es ums beste Anti-Aging: Tanzen! Viele in Deutschland haben diesen Trend für sich entdeckt. Aber wer von den prominenten Gästen hat wohl den Rhythmus im Blut? Und: Digitales Entgiften. In nur zehn Jahren haben Handys unser Leben umgekrempelt. Warum fällt es uns so schwer, die Dinger mal aus der Hand zu legen? Was hilft gegen die Smartphone-Sucht? Und sind die Eltern schlimmer als die Kinder?