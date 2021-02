Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt duch eine überschwemmte Straße in der Innenstadt von Büdingen. Der viele Regen und das Tauwetter haben die Hochwasserlage in Teilen Hessens deutlich verschärft.

Schlamm in den Geschäften, Treibgut auf den Straßen, kein Strom in den Häusern – das war Büdingen in der Nacht. Die Gemeinde in der Wetterau wurde von den Sturzbächen komplett überrascht, ein Damm brach und überschwemmte die Altstadt. Heute ist großes Aufräumen.

Auch andere Orte im Hochtaunus, in Osthessen und im Vogelsberg kämpften gegen das Wasser. Warum kam es so plötzlich und mit solcher Vehemenz? Wie ist die Lage dort heute? Und was erwartet uns in Hessen in den kommenden Tagen? Wie steht es um den Hochwasserschutz? „Hochwasser in Hessen“ – hessenschau extra um 20:15 Uhr im hr-Fernsehen.

