hr-Bigband im Konzert: Hommage an Volker Kriegel

Er war Darmstädter und hat dem deutschen Jazz in Zeiten von Fusion und Jazzrock ein Denkmal gesetzt: Gitarrist Volker Kriegel. In der Reihe Act Local – Fokus Rhein Main gab die hr-Bigband drei Ausnahmetalenten die Gelegenheit für diese Hommage an einen ihrer „Heroes“.