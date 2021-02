Wurstfabrikant Rolf Wiener liegt erstochen in seinem Luxus-Wohnmobil. Laut Dr. Fuchs war eine Grillgabel die Tatwaffe. Doch die lässt sich nirgends finden, obwohl mehrere Verdächtige sie beim Grillfest am Vorabend noch in der Hand hatten. Dann stellt sich heraus, dass das Opfer Drohbriefe von einem militanten Tierschützer erhalten hatte. Auch die Ehefrau des Ermordeten gerät unter Verdacht, da Wiener ein Verhältnis mit seiner Marketing-Chefin hatte.

Darsteller:

Franz Hubert Christian Tramitz

Reimund Girwidz Michael Brandner

Sabine Kaiser Katharina Müller-Elmau

Martin Riedl Paul Sedlmeir

Rebecca Jungblut Jeanne Goursaud

Dr. Caroline Fuchs Susu Padotzke

Barbara Hansen Monika Gruber

Yazid Hannes Ringlstetter

Sylvia Wiener Ines Lutz

Paula Wolf Lilith Häßle

Johannes Rudzic Ben Akkaya

Josef Wolf Peter Trabner

Jens Friedel Sebastian Edtbauer

und andere

Buch: Ben Brummer

Regie: Philipp Osthus