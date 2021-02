Das Polizeirevier ist ausgebrannt und die Wolfratshauser Polizei ist vorübergehend in einem Wohnwagenanhänger untergebracht. Verständlich, dass die Nerven blank liegen. Und dann entwickelt sich auch noch ein Routineeinsatz in einer Villa zu einem verzwickten Mordfall, bei dem der festgenommene Täter seinem Anwalt an die Gurgel geht. In letzter Minute können Hubert und Riedl einen weiteren Mord verhindern.

Darsteller:

Franz Hubert Christian Tramitz

Reimund Girwidz Michael Brandner

Sabine Kaiser Katharina Müller-Elmau

Martin Riedl Paul Sedlmeir

Rebecca Jungblut Jeanne Goursaud

Dr. Caroline Fuchs Susu Padotzke

Barbara Hansen Monika Gruber

Yazid Hannes Ringlstetter

Sebastian Krämer Stefan Hunstein

Nils Rehbichler Jonas Minthe

Melina Gerber Kim Bormann

Carola Haffner Stefanie von Poser

und andere

Buch: Philip Kaetner

Regie: Sebastian Sorger