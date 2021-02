Prima, wenn talentierte Studenten schon während des Studiums eine gute Geschäftsidee haben. Hucks Neffe Caspar ist Teil eines ambitionierten „Startups" und kann hier sein erlerntes technisches Wissen bestens in die Praxis umsetzen. Doch da es sich in diesem Fall um eine veritable Cannabis-Plantage handelt, die im Haus einer unwissenden Großmutter hochgezogen wird, braucht man einen professionellen „Troubleshooter" wie Huck, wenn das geheime Unternehmen gegen die Wand zu fahren droht. Und in der Tat steht echter „Trouble" an: Auch, weil plötzlich die Großmutter ihrem Enkel Karl einen Überraschungsbesuch abstattet. Aber in erster Linie, weil er und seine Studentenfreunde Caspar, Dirk und Cleo die teure Ausstattung für die Aufzucht der Premium-Cannabis-Pflanzen mit einem Vorschuss finanziert haben. Der kam vom Gangsterboss Victor, der in einer bedrohlich höheren Liga spielt und unnachgiebig auf die Einhaltung des Deals besteht. Dass es zudem in der Cannabis-Crew jemanden gibt, der den Ernst der Lage nicht überblickt und immer noch vom „schnellen Geld" träumt, macht es für Huck nicht einfacher, einen funktionierenden Plan zu entwickeln - einen Plan, der nicht nur Caspar und seine „Startup"-Kollegen vor einer Strafverfolgung schützen, sondern auch deren kriminelle „Geschäftspartner" in die Arme der Polizei treiben soll.

Darsteller:

Huck Patrick von Blume

Cem Aykut Kayacik

Katja Reimann Valerie Koch

Caspar Emanuel Fitz

Ayse Soma Pysall

Kommissar Bleyle Michael Kleiber

Großmutter Susanne Scholl

Karl Tobias Diakow

Dirk Christoph Jöde

Cleo Maria Kempken

Victor Gojko Mitic

und andere

Buch: Helmut Schweiker, Michael Glausauer und Christoph Willumeit

Regie: Thomas Freundner