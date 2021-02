Eine Hochzeit soll der schönste Tag im Leben sein. Doch was, wenn die traditionelle „Brautentführung“ tatsächlich stattfindet und eine längst begraben geglaubte Familienfehde wieder entflammt? Wie gut, dass Cem zur Verwandtschaft gehört und einen Kumpel hat, der genau der richtige Mann für diese Art von Cannstatter Turbulenzen ist. Doch auch wenn die Entführung der Braut Gülcan nicht zum türkischen Brauch gehört, glaubt Huck zunächst nicht an ein wirkliches Verbrechen. Damit brüskiert er, sehr zu Cems Ärger, Bräutigam Bülent und Brautvater Emre. Doch nachdem Cem auf Huck einredet und der Brautvater ihm als Honorar einen Teil des Bargelds verspricht, das die Hochzeitsgäste an das Kleid der Braut geheftet haben, kann Huck nicht anders, als weiter nachzuforschen. Nun versucht Huck zu verhindern, dass es der „schlimmste Tag“ im Leben der Braut wird. Leicht gesagt, denn die Zeit wird knapp, und auch als Huck den Entführer ermittelt hat, wird es nicht einfacher.

Darsteller:

Huck Patrick von Blume

Cem Aykut Kayacik

Katja Reimann Valerie Koch

Caspar Emanuel Fitz

Ayse Soma Pysall

Kommissar Bleyle Michael Kleiber

Gülcan Ava Celik

Bülent Mehmet Sözer

Emre Murat Yeginer

und andere

Buch: Helmut Schweiker. Michael Glasauer und Andy Cremer

Regie: Patrick Winczewski