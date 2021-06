Auch in dieser Saison laden Moderator Stefan Mross und seine Gäste zu Unterhaltung mit Musik und guter Laune ein. Wie im vergangenen Jahr treten im Europa-Park in Rust Schlager-, Volksmusik- und Comedy-Stars live auf oder werden per Video zugeschaltet. Die Zuschauer können sich ebenfalls live in die Sendung schalten - und müssen auch in diesem Jahr nicht auf Spiele und Überraschungen mit ihren Stars verzichten. Die Sendungen werden zunächst ohne Vor-Ort-Publikum stattfinden.