Der Film erzählt das Schicksal der Jesidin Najlaa Matto, die als junge Frau im Irak vom IS verschleppt und versklavt wurde. Najlaa Matto begibt sich nach ihrer Befreiung noch einmal auf eine Reise nach Kocho, ihrem Heimatdorf im Irak. Sie kehrt an den Ort zurück, an dem der IS sie drei Jahre zuvor zur Vollwaise machte und gefangen nahm.