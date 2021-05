Karl-Heinz und Hiltrud forever - Best of

Sie hat die Hosen an, er trägt zur geplagten Miene ihre Handtasche. Wenn diese beiden die Bühne entern, entlädt sich vor hochgradig amüsierten Zuschauern schnell der Frust aus vielen gefühlten Millionen Ehejahren, und beide sind in ihrem Element - auf gut Hessisch, versteht sich, denn so sind Karl-Heinz und Hiltrud auf die Welt gekommen.