Kein Urlaub am Kap

„Der Tourismus ist tot", sagt Riaan Vorster. "Seit März letzten Jahres habe ich kein Geld verdient. Die Lage ist ernst, viele Menschen in der südafrikanischen Tourismusbranche sind verzweifelt." Vorster bietet in Kapstadt Wander- und Klettertouren auf den Tafelberg an. Aber es kommen keine Touristen, vor allem aus dem Ausland nicht.