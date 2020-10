Ein Rezept von Klaus Breinig, Koch und Grillweltmeister.

Zutaten:

250g trockene, rote Linsen

2 Zucchini

1 Dose Tomaten, geschält

Salz

Pfeffer

Gemüsebrühe

Zubereitung:

Die Linsen in Gemüsebrühe abziehen lassen – nicht kochen nur simmern – danach abschütten. Die Zucchini in Würfel schneiden und in etwas Öl anbraten. Die Linsen und die Tomaten hinzugeben und alles gut erhitzen bis die Flüssigkeit reduziert wird.

Abschmecken mit etwas Zucker, Salz und Pfeffer.



Sendung: hr-fernsehen, "Klaus kocht vorm Haus", 03.11.2020, 21:45 Uhr