Gäste: Jörg Hartmann, Wigald Boning, Viktoria Rebensburg, Rolando Villazón, Martin Rütter, Sascha Huber, Sven Hannawald, Arabella Kiesbauer, Emilia Schüle und Jürgen Vogel In einer neuen Ausgabe der Familienshow „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ präsentiert Kai Pflaume außergewöhnliche Spitzenleistungen, zu denen zehn kleine Könner zehn große Stars herausfordern. Als eigensinniger „Tatort“-Hauptkommissar Faber ermittelt Jörg Hartmann die Täter auf seine spezielle Weise. Dabei spielen oft auch Phantombilder und Gesichtserkennung eine entscheidende Rolle. Bei „Klein gegen Groß“ tritt der Schauspieler zu einer Gegenüberstellung der besonderen Art an. Der elfjährige Max Tan Tian behauptet, dass er sich dank seines überragenden Gedächtnisses in 100 Sekunden mehr Namen und die zugehörigen Gesichter merken und anschließend richtig zuordnen kann, als sein prominenter Duell-Partner. Der Komiker Wigald Boning ist ein leidenschaftlicher Outdoor-Freak. Vor einigen Jahren zog er sogar mit einem Einmannzelt bei Wind und Wetter 200 Tage und Nächte lang am Stück, kreuz und quer durch Deutschland. Hat er sich dabei sämtliche Städte gut genug eingeprägt, um im Duell gegen den elfjährigen Ramon zu punkten? Ramon behauptet, auf einer Deutschlandkarte mehr Städte und Gemeinden nur anhand ihrer Lage zu erkennen. Die ehemalige deutsche Skirennläuferin Viktoria Rebensburg war Olympiasiegerin und Vize-Weltmeisterin. In ihrer glanzvollen Karriere musste sie auf den spiegelglatten Skipisten oft ihren Gleichgewichtsinn unter Beweis stellen. Ob sie auch auf Stuhllehnen balancieren kann, stellt sich bei einem etwas anderen „Abfahrtslauf“ heraus, zu dem sie von der zwölfjährigen Marie-Theres herausgefordert wird. In diesem Duell geht es darum, schnell über Stühle zu laufen, indem man auf die Lehne steigt und den Stuhl umkippen lässt. Zu einem tierischen Duell fordert die achtjährige Fine den Hundetrainer Martin Rütter heraus. Sie behauptet, Rassehunde an ihren äußeren Merkmalen besser erkennen zu können, als der bekannte Hundeprofi und Tierpsychologe. Ob der „Hundeflüsterer“, der in seinem Live-Programm „Freispruch“ ein bellendes Plädoyer für die Beziehung von Hund und Herrchen hält, neben den Wesenszügen auch das Aussehen der Vierbeiner im Blick hat? Wenn es um Fitness geht, kann ihm kaum ein Athlet das Wasser reichen: Der gebürtige Österreicher Sascha Huber wurde als Kind oft wegen seines schmächtigen Körpers gehänselt. Mit Krafttraining und reichlich Ausdauer hat er sich inzwischen an die Spitze der Fitness-Influencer gekämpft. Auf seinem YouTube-Kanal folgen ihm mehr als eine Million Abonnenten, die er mit Trainingsvideos, Ernährungstipps und Motivationsvideos zu Höchstleistungen anspornt. Eine harte Challenge für den zwölfjährigen Felix, der sich sicher ist: „Ich schaffe mehr Liegestütze mit anschließendem Klimmzug als Sascha Huber!“ Einige Hits der schwedischen Popgruppe ABBA hat wohl jeder noch gut im Ohr. Doch nur die wenigsten könnten sie nur an ein paar Tönen erkennen und unterscheiden. Genau das will die elfjährige Swantje in ihrem „Klein gegen Groß“-Duell tun. Sie tritt gegen die österreichische Moderatorin der Musik-Castingshow „Starmania 21“ (ORF), Arabella Kiesbauer an. Wer von beiden hat das bessere Gehör, um mehr ABBA-Songs an kurzen, langsam abgespielten Ausschnitten zu erkennen? Hoch hinaus wagt sich der neunjährige Noah, wenn er einen ehemaligen Skispringer zum Turmsprung-Duell herausfordert. Einhundert Meter und höher sind die steilen Sprungschanzen, die sich der Olympia-Sieger, Skiflug-Weltmeister und erster deutscher Vierschanzentournee-Sieger Sven Hannawald hinunterstürzte und Rekordweiten flog. Im „Klein gegen Groß“-Studio helfen dem Skisprung-Ass allerdings weder Schnee noch Schanze, wenn er versucht, in vier Metern Höhe schneller von Turm zu Turm zu springen, als sein junger Herausforderer. Außerdem wird in dieser Sendung die Schauspielerin Emilia Schüle (28) mit dabei sein und ihr Könn

