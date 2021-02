Kinder zwischen fünf und 14 Jahren, die über besondere Fähigkeiten und Talente verfügen, treten in unterschiedlichen Duellen gegen Prominente an. In dieser Ausgabe von Deutschlands erfolgreichster Familienshow stellt sich erstmals Michelle Hunziker zum Duell. Sie wird gegen die zehnjährige Indi zum Seilsprung-Duell auf einem Moonhopper antreten. Dass Ina Müller sich mit Musik bestens auskennt, kann man regelmäßig in ihren Sendungen hören. Ob sie aber Musik mit den Augen erkennt, muss die Entertainerin im Duell mit dem zehnjährigen David (10) unter Beweis stellen. Die beiden müssen Titel und Interpreten anhand der Rillen auf der Schallplatte erkennen. Eine echte Premiere gibt es für Box-Legende Wladimir Klitschko, der zum ersten Mal überhaupt als Kandidat in einer Spielshow auftritt. Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister tritt zu einem ganz speziellen „Liegestütz-Bilderrätsel-Duell“ gegen den gerade einmal siebenjährigen Ray an. Wer hat mehr Power in den Armen, um das Duell für sich zu entscheiden? Die zehnjährige Annika aus der Schweiz behauptet, dass sie Kirchenglocken aus der ganzen Welt allein an ihrem Klang erkennen kann und darin besser ist als der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr. „Es war einmal, ein sechsjähriges Mädchen, dass behauptete sich besser mit den Märchen auszukennen als einer der sieben Zwerge“. Im Märchenduell müssen Helene und Ralph Schmitz, der in mehreren Filmen den Zwerg Sonny spielte, den Titel des Märchens am ersten Satz erkennen und benennen, von wem es stammt. Bei „Klein gegen Vogel“ kommt es dieses mal auf Fingerspitzengefühl und ein gutes Auge an, müssen doch Lichtschalter mit einem Gummiband „angeschossen“ werden. Wem geht am Ende ein Licht auf? Jürgen Vogel oder dem neunjährigen Ben?