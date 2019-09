Hier finden Sie Fragen und Antworten zur Bewerbung für die Fernsehsendung "Koch‘s anders - Hessische Küche neu entdeckt".

Wer kann sich bewerben?

Bewerben können sich alle leidenschaftlichen Hobbyköch*innen aus Hessen, die ein typisches regionales Gericht schmackhaft zubereiten wollen.

Wie kann ich mich bewerben?

Sie können sich ausschließlich über das Formular auf der Internetseite www.hr-fernsehen.de/kochsanders anders bewerben.

Wann und wie erfahre ich, ob ich angenommen wurde?

Wir setzen uns mit jeder/m Bewerber*in individuell in Verbindung

Was muss meine Küche haben?

Wenn wir kommen, kochen sie nicht allein- ein vier-köpfiges Kamerateam schaut Ihnen über die Schulter und muss also in Ihrer Küche Platz haben. Ein Fenster und eine von vorn zugängliche Arbeitsplatte wären von Vorteil - sind aber keine Bedingung. Für das gemeinsame Essen und Bewerten mit Familie oder Freunden und Ali Güngörmüs brauchen wir einen Esstisch für mindestens 5 Personen.

Was muss der hr von mir wissen?

Bitte teilen Sie uns mit, was Sie kochen wollen, woher Sie kommen, warum Ali zu Ihnen kommen soll, Eckdaten zu Ihnen, ihrem Beruf und ihren Hobbies, gerne auch Fotos aus ihrer Küche.

An wen kann ich mich bei Fragen zur Bewerbung wenden?

Mit Fragen können Sie sich gern und jederzeit an uns wenden:



per E-Mail: erlebnishessen@hr.de

per Telefon unter: 069/155-3660 oder 0561/3104-120

Wann wir die Sendung ausgestrahlt?

Für 2020 sind 12 Folgen geplant.

Was passiert mit den Daten aus meiner Bewerbung?

Ihre Daten werden im Zuge ausschließlich für die Abwicklung der Bewerbung beim Hessischen Rundfunk gespeichert. Sollte es ein Interesse geben, diese für weitere Zwecke (Bewerbung der Sendung oder ähnliches) geben, wird dies nur mit Ihrem Einverständnis geschehen.

Was passiert mit den Bildern und Videos aus der Bewerbung?

Ihre Fotos und Videos aus der Bewerbung werden für den Zeitraum von der Bewerbung bis zum Abschluss der Bewerbung bei uns auf lokalen Computern gespeichert. Sollte es ein Interesse geben, diese für weitere Zwecke (Bewerbung der Sendung oder ähnliches) zu verwenden, wird dies nur mit Ihrem Einverständnis geschehen.