Ein Rezept für 4 Personen von Bianka Rössler

Zutaten:

1,5 Liter Riesling

0,5 Liter Wasser

3 Eier

3 Zitronenscheiben

130 g Zucker

1 EL Mehl

mehrere Scheiben Milchbrötchen (Weißbrot, Zwieback)

Zubereitung:

Man rührt das Mehl nach und nach mit dem Wein glatt, schlägt die 3 Eier hinzu, ebenso auch Zitrone und Zucker, gibt es in einen glasierten oder Messingtopfe aufs Feuer und schlägt mit dem Schneebesen so lange in der Masse, bis sie einmal aufpufft. Dann richtet man die Suppe an und gibt kleine Zwiebackstückchen oder Scheibchen von Milchbrötchen hinein, welche im Backofen hellgelb geröstet wurden.



