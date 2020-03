Ein Rezept für vier Personen von Ali Güngörmüs

Zutaten:

2 Rollen Handkäs

4 Blätter Yufka-Teig

2 Äpfel

100 g Blattspinat

2 milde Zwiebeln

etwas Butter

Zubereitung:

Für die Füllung der Böreks die Äpfel klein würfeln und in Butter leicht anbraten. Dann die Zwiebeln in feine Ringe schneiden und ebenfalls anbraten. Der Spinat wird gehackt.

Anschließend wird der Handkäs wird in Würfel geschnitten und mit den Äpfeln, den Zwiebeln und dem Spinat vermischt.

Börek-Teig ausrollen und mit flüssiger Butter einstreichen. Jeweils ein Blatt Teig mit 1 bis 2 Esslöffeln Füllung versehen und je nach Wunsch zu einem festen Börek falten.

In der Röhre bei 180 Grad 8-10 Minuten bräunen.



Sendung: hr-fernsehen, "Koch's anders", 24.03.2020, 20:15 Uhr