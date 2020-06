Ein Rezept für 4 Personen von Moritz Zinn, "Strandbad Nr.1" in Wallenstein.

Zutaten:

1 kleines Lachsforellenfilet

2TL Salz

1TL Zucker

4 Wacholderbeeren

20g fein geschnittenen Dill

250ml Rotebetesaft

120g gewaschener Löwenzahn

für das Dressing:

2 Prisen Salz

1 Prise Pfeffer

3 Prisen Zucker

50ml Balsamico Bianco

50ml Orangenessig

50ml geröstetes Walnussöl

50ml Wasser

1TL körniger Senf

für die Dekoration:

2 kleine Senfgurken

Zubereitung:

Forelle entgräten und die Haut abziehen. In einem flachen Gefäß Gewürze nacheinander auf die Lachsforelle geben und gut verreiben. Mit dem Rotebetesaft auffüllen, mit Klarsichtfolie abdecken und für 4 Stunden kalt stellen. Die Zutaten für das Dressing nacheinander in einer Schüssel verrühren. Das Lachsforellenfilet aus der Beize entnehmen und mit einem Tuch abtupfen. In Tranchen schneiden und nach Belieben auf Löwenzahnsalat und mit einer Scheibe Senfgurke anrichten.



Sendung: hr-fernsehen, "Koch's anders", 23.06.2020, 20:15 Uhr