Ein Rezept für 4 Personen von Rainer Holzhauer, Hotel Restaurant „Der Grischäfer“.

Zutaten:

1 Apfel

120 g Blutwurst am Stück

Butter zum Anbraten

Zubereitung:

Apfel entkernen, schälen, in vier gleich große Scheiben schneiden, in der Pfanne goldgelb anbraten. Blutwurst in 1cm dicke Scheiben schneiden, ebenfalls in der Pfanne anbraten. Schichten und mit Schnittlauch garnieren.



Sendung: hr-fernsehen, "Koch's anders", 16.06.2020, 20:15 Uhr